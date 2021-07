Lorella Cuccarini tuona | «Il messaggio a Raffaella era sacrosanto Chi ha criticato ha dimostrato pochezza e mancanza di rispetto»

(Di venerdì 16 luglio 2021)“In alcuni casi, l’indifferenza è l’arma più efficace”.ribadisce un po’ il suo mantra nei confronti di chi l’attacca da tempo su vari fronti (“Si farebbe solo il gioco di chi vuole provocare”, precisa), ma sulla vicendaCarrà interviene senza mezzi termini. Ha salutato e omaggiato via social l’artista scomparsa attirando altre critiche, soprattutto da chi l’ha accusata di ipocrisia, ricordando recenti trascorsi non proprio idilliaci tra le due showgirl. “La vita è troppo breve per portare rancori inutili e a volte si sbaglia: quando ebbi un problema di ...

Advertising

infoitcultura : Lorella Cuccarini risponde alle critiche su Raffaella Carrà: 'Quando ebbi un problema di lavoro con - infoitcultura : Lorella Cuccarini: criticata per il messaggio alla Carrà? La risposta - infoitcultura : Lorella Cuccarini rompe il silenzio sulla Carrà - infoitcultura : Lorella Cuccarini non ci sta: “Vi dico la verità su Raffaella Carrà” - fabiofabbretti : Lorella Cuccarini tuona: «Il messaggio a Raffaella era sacrosanto· Chi ha criticato ha dimostrato pochezza e mancan… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Cuccarini

ARTICOLO - Film in uscita giugno 2016, Cristian e Palletta: Pietro Sermonti e Libero De Rienzo tornano al cinema [TRAILER] ARTICOLO -rompe il silenzio su Raffaella Carrà: tutta la ...rompe il silenzio dopo le critiche arrivate per un suo messaggio dedicato a Raffaella Carrà. La showgirl, a distanza di una settimana dai funerali della Regina della tv, ha deciso su ...“In alcuni casi, l’indifferenza è l’arma più efficace”. Lorella Cuccarini ribadisce un po’ il suo mantra nei confronti di chi l’attacca da tempo su vari fronti (“Si farebbe solo il gioco di chi vuole ...Rispondendo alle domande dei suoi fan, però, in queste ore la Cuccarini ha rotto il silenzio, precisando come stanno davvero le cose. Tra i messaggi di addio e i tweet commemorativi spuntati sul web… ...