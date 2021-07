Lorella Cuccarini risponde alle polemiche dopo la morte della Carrà: 'Chi ha preferito occuparsi del passato dimostra pochezza' (Di venerdì 16 luglio 2021) Lorella Cuccarin i risponde alle polemiche che l'hanno travolta dopo i l suo saluto a Raffaella Carrà. Molti utenti hanno notato che in passato la ballerina aveva avuto diversi dissapori con la ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 luglio 2021)Cuccarin iche l'hanno travoltai l suo saluto a Raffaella. Molti utenti hanno notato che inla brina aveva avuto diversi dissapori con la ...

Advertising

giuliaprivato : @fabiofabbretti Lorella non ha tuonato e la pochezza del disperato che ha titolato così elemosinando like lo dimost… - zazoomblog : Lorella Cuccarini rompe il silenzio su Raffaella Carrà dopo le critiche ricevute - #Lorella #Cuccarini #rompe… - gayit : Lorella Cuccarini replica alle polemiche per il ricordo di Raffaella Carrà: 'Chi ha preferito criticare dimostra po… - pensieronews : Lorella Cuccarini: Giulia Stabile per me è… - twittantoridi : RT @bubinoblog: LORELLA CUCCARINI: LE CRITICHE AL MIO CORDOGLIO PER RAFFAELLA? POCHEZZA E MANCANZA DI RISPETTO -