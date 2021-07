Lombardia: Regione, posticipato termine per accedere a contributo 'Bandi online' (Di venerdì 16 luglio 2021) Milano, 16 lug. (Adnkronos) - Per agevolare la presentazione degli interventi proposti dai Comuni lombardi, è stato posticipato al 23 luglio il termine per accedere alla piattaforma 'Bandi online' e presentare domanda di contributo stanziato dalla Legge regionale 4 'Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo', che ha destinato a favore di tutti i Comuni lombardi 101.000.000 di euro per interventi a sostegno del tessuto economico lombardo. Scade il 10 settembre il termine per l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere. "Il posticipo della scadenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Milano, 16 lug. (Adnkronos) - Per agevolare la presentazione degli interventi proposti dai Comuni lombardi, è statoal 23 luglio ilperalla piattaforma '' e presentare domanda distanziato dalla Legge regionale 4 'Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo', che ha destinato a favore di tutti i Comuni lombardi 101.000.000 di euro per interventi a sostegno del tessuto economico lombardo. Scade il 10 settembre ilper l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere. "Il posticipo della scadenza ...

