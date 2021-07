Lombardia: Regione, posticipato termine per accedere a contributo 'Bandi online' (2) (Di venerdì 16 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono previste assegnazioni secondo la ripartizione già utilizzata dal Piano Lombardia ossia a seconda della fascia demografica di appartenenza dei comuni. Nel dettaglio: 30.000 euro ai 720 comuni fino a 3.000 abitanti per un totale di 23,4 milioni di euro; 60.000 euro ai 257 comuni sino a 5.000 abitanti per un totale di 15,4 milioni di euro; 100.000 euro ai 277 comuni sino a 10.000 abitanti per un totale di 27,7 milioni di euro; 140.000 euro ai 120 comuni sino a 20.000 abitanti per un totale di 16,8 milioni di euro; 200.000 euro ai 57 comuni sino a 50.000 abitanti per un totale di 11,4 milioni; 280.000 agli 11 comuni sino a 100.000 abitanti per un totale di 3 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono previste assegnazioni secondo la ripartizione già utilizzata dal Pianoossia a seconda della fascia demografica di appartenenza dei comuni. Nel dettaglio: 30.000 euro ai 720 comuni fino a 3.000 abitanti per un totale di 23,4 milioni di euro; 60.000 euro ai 257 comuni sino a 5.000 abitanti per un totale di 15,4 milioni di euro; 100.000 euro ai 277 comuni sino a 10.000 abitanti per un totale di 27,7 milioni di euro; 140.000 euro ai 120 comuni sino a 20.000 abitanti per un totale di 16,8 milioni di euro; 200.000 euro ai 57 comuni sino a 50.000 abitanti per un totale di 11,4 milioni; 280.000 agli 11 comuni sino a 100.000 abitanti per un totale di 3 ...

Advertising

FontanaPres : Abbiamo deciso di attribuire al cremonese Gianluca Vialli il 'Premio Rosa Camuna', il riconoscimento più importante… - Teresa12401552 : @AnnalisaChirico Condannata per truffa alla regione Lombardia la moglie di Giorgetti lega ladrona - alegio957 : RT @alegio957: Buonasera complimenti alla @LegaSalvini : stasera la #TGLA7 ha menzionato tal #ROMEO , #Bossi :il primo per voto di scambio… - Franky3362 : RT @Lucrezi97533276: La fascia di età di Salvini, in regione Lombardia, poteva vaccinarsi dal 20Maggio in poi , lui sostiene di non essersi… - roby8993 : RT @Teresa12401552: @Th5stelle @_marlene1265 Moglie di Giorgetti lega ladrona condannata per truffa alla regione Lombardia -