Lnd-Serie D: al Crema la Coppa Nazionale Disciplina (Di venerdì 16 luglio 2021) L’AC Crema 1908 vince il premio Nazionale del fairplay promosso dalla Serie D e dalla Lega Nazionale Dilettanti. La Coppa Disciplina viene assegnata alla squadra che trionfa in una speciale classifica dove i punti sono attribuiti in seguito a richiami arbitrali verso i giocatori, gli allenatori o le società. La squadra che accumula meno punti conquista il trofeo e il titolo di “squadra più Disciplinata del campionato”. La cerimonia della consegna è avvenuta nella sede della società lombarda alla presenza del presidente della società Enrico Zucchi; di Luigi Barbiero, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 luglio 2021) L’AC1908 vince il premiodel fairplay promosso dallaD e dalla LegaDilettanti. Laviene assegnata alla squadra che trionfa in una speciale classifica dove i punti sono attribuiti in seguito a richiami arbitrali verso i giocatori, gli allenatori o le società. La squadra che accumula meno punti conquista il trofeo e il titolo di “squadra piùta del campionato”. La cerimonia della consegna è avvenuta nella sede della società lombarda alla presenza del presidente della società Enrico Zucchi; di Luigi Barbiero, ...

Advertising

StraNotizie : Lnd-Serie D: al Crema la Coppa Nazionale Disciplina - italiaserait : Lnd-Serie D: al Crema la Coppa Nazionale Disciplina - Cucciolina96251 : RT @DiMarzio: #SerieC, la graduatoria per il ripescaggio dalla #SerieD - AwuahPhilip2 : RT @DiMarzio: #SerieC, la graduatoria per il ripescaggio dalla #SerieD - AntonioIanni12 : RT @DiMarzio: #SerieC, la graduatoria per il ripescaggio dalla #SerieD -

Ultime Notizie dalla rete : Lnd Serie Lnd - Serie D: al Crema la Coppa Nazionale Disciplina L'AC Crema 1908 vince il premio nazionale del fairplay promosso dalla Serie D e dalla Lega Nazionale Dilettanti. La Coppa Disciplina viene assegnata alla squadra che trionfa in una speciale classifica dove i punti sono attribuiti in seguito a richiami arbitrali verso i ...

'Avanti adagio': il Giappone e il golpe in Myanmar In quell'occasione la Lega Nazionale per la Democrazia (LND) guidata dall'influente politica, già ... I cittadini birmani hanno dato inizio a una serie di violente proteste contro il Tatmadaw, sedate, ...

Lnd-Serie D: al Crema la Coppa Nazionale Disciplina Yahoo Finanza Lnd-Serie D: al Crema la Coppa Nazionale Disciplina L’AC Crema 1908 vince il premio nazionale del fairplay promosso dalla Serie D e dalla Lega Nazionale Dilettanti. La Coppa Disciplina viene assegnata alla squadra che trionfa in una speciale classifica ...

Otto domande di ripescaggio Oggi la decisione del Co.Vi.So.D Alla scadenza dei termini per le domande di ripescaggio al campionato di Serie D 202122, il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto che sono state presentate richieste ...

L'AC Crema 1908 vince il premio nazionale del fairplay promosso dallaD e dalla Lega Nazionale Dilettanti. La Coppa Disciplina viene assegnata alla squadra che trionfa in una speciale classifica dove i punti sono attribuiti in seguito a richiami arbitrali verso i ...In quell'occasione la Lega Nazionale per la Democrazia () guidata dall'influente politica, già ... I cittadini birmani hanno dato inizio a unadi violente proteste contro il Tatmadaw, sedate, ...L’AC Crema 1908 vince il premio nazionale del fairplay promosso dalla Serie D e dalla Lega Nazionale Dilettanti. La Coppa Disciplina viene assegnata alla squadra che trionfa in una speciale classifica ...Alla scadenza dei termini per le domande di ripescaggio al campionato di Serie D 202122, il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto che sono state presentate richieste ...