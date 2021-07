LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: ritirati Woods e Miguel Angel Lopez (Di venerdì 16 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 12.24 La frazione di oggi è sulla carta per i velocisti, ma i primi 50 chilometri sono abbastanza frastagliati e potrebbero favorire gli eventuali fuggitivi. 12.22 Intanto si registrano due importanti ritiri, quelli di Miguel Angel Lopez (Movistar) e di Michael Woods (Israel Start-Up Nation), due che ad inizio Tour dovevano essere protagonisti. 12.20 Il gruppo è partito alla volta del chilometro 0. 4,4 chilometri prima della partenza ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE12.24 La frazione diè sulla carta per i velocisti, ma i primi 50 chilometri sono abbastanza frastagliati e potrebbero favorire gli eventuali fuggitivi. 12.22 Intanto si registrano due importanti ritiri, quelli di(Movistar) e di Michael(Israel Start-Up Nation), due che ad iniziodovevano essere protagonisti. 12.20 Il gruppo è partito alla volta del chilometro 0. 4,4 chilometri prima della partenza ...

Advertising

ilvolo : Alla luce delle vigenti norme, l’intero tour “10 Years – Live” previsto nel 2021 verrà posticipato al 2022. Ci teni… - RadioItalia : I concerti italiani sono rimandati all’anno prossimo! @ilvolo - RADIOBRUNO1 : Levante annuncia nuove date live del tour estivo “Dall’Alba al Tramonto Live”. Il concerto di oggi a Bologna slitt… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: tornano in scena i velocisti Cavendish per scavalcare Merckx -… - OA_Sport : La DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa del Tour de France: Cavendish ha nel mirino il sorpasso su Eddy Mercxk. -