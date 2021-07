LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: caduta in avvio, in cinque scappano nel mentre e Pogacar chiude su altri attaccanti (Di venerdì 16 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 12.45 Tornando al comportamento di Pogacar, è IMPRESSIONANTE il carisma dello sloveno, che si è comportato da vero leader. Non solo tecnico, ma anche emotivo del gruppo. 12.43 Iniziata la Cote de Bareille, 1900 metri al 5,3%. Questa è l’unica asperità di giornata, GPM di quarta categoria. 12.41 Intanto i fuggitivi sono sei: Julien Bernard (Trek-Segafredo), Jonas Tutsch (EF Education-Nippo), Simon Clarke (Qhubeka Nexthash), Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty Gobert), Franck Bonnamour (B&B Hotels) e Matej Mohoric ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE12.45 Tornando al comportamento di, è IMPRESSIONANTE il carisma dello sloveno, che si è comportato da vero leader. Non solo tecnico, ma anche emotivo del gruppo. 12.43 Iniziata la Cote de Bareille, 1900 metri al 5,3%. Questa è l’unica asperità di giornata, GPM di quarta categoria. 12.41 Intanto i fuggitivi sono sei: Julien Bernard (Trek-Segafredo), Jonas Tutsch (EF Education-Nippo), Simon Clarke (Qhubeka Nexthash), Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty Gobert), Franck Bonnamour (B&B Hotels) e Matej Mohoric ...

