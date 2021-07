LIVE F1, GP Gran Bretagna in DIRETTA: risultati FP1, bene la Ferrari. Alle 19.00 le qualifiche (Di venerdì 16 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI TEMPI, risultati PROVE LIBERE 1 GP Gran Bretagna LA CRONACA DELLE FP1 16.39 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la vostra cortese attenzione e rimandarvi Alle ore 19.00 per le qualifiche. Grazie e buon proseguimento di giornata dalla redazione di OA Sport 16.37 Non eccezionali le prestazioni di Perez e Bottas che, invece, dovranno essere importanti per i rispettivi compagni di squadra in questo weekend. 16.35 Ottimo Lando Norris che, con una mescola di svantaggio, si mette in seconda posizione a 779 ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DEI TEMPI,PROVE LIBERE 1 GPLA CRONACA DELLE FP1 16.39 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la vostra cortese attenzione e rimandarviore 19.00 per le. Grazie e buon proseguimento di giornata dalla redazione di OA Sport 16.37 Non eccezionali le prestazioni di Perez e Bottas che, invece, dovranno essere importanti per i rispettivi compagni di squadra in questo weekend. 16.35 Ottimo Lando Norris che, con una mescola di svantaggio, si mette in seconda posizione a 779 ...

fanpage : 'Bisogna bloccare i voli con la Gran Bretagna' Ricciardi lancia l'appello. - SkySportF1 : ?? Le Red Bull subito davanti a tutti (-30' ??) ?? Vettel e Giovi iniziano a martellare LIVE ? - SkySportF1 : ?? Super Max vola nelle FP1 ?? Una Ferrari in top5, lontana una McLaren LIVE ? - monica_vecchi : RT @SkySportF1: ?? Super Max vola nelle FP1 ?? Una Ferrari in top5, lontana una McLaren LIVE ? - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ?? Super Max vola nelle FP1 ?? Una Ferrari in top5, lontana una McLaren LIVE ? -