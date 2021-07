LIVE – Bollettino oggi | venerdì 16 luglio | contagi aggiornati di ogni regione DIRETTA

(Di venerdì 16 luglio 2021) Vi presentiamo ile lascritta deiin Italia nella giornata di16. Secondo gli ultimi dati del monitoraggio, tutte le regioni e le province autonome del Bel Paese sono in zona bianca. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata di, considerando inoltre vari approfondimenti per quanto concerne all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI IERI: 2.455 nuovi ...

ROMA - Impennata dell'Rt e in rialzo anche l'incidenza., rispettivamente a 0,91 (0,66 la scorsa settimana) e a 19 casi su 100 mila abitanti ( dati di ieri contro 11 casi su 100mila 7 giorni fa). Sono ...Nell'ultima settimana l'Rt è salito da 0,66 a 0,91, tornando quindi a sfiorare l'1, la soglia della crescita epidemica, come non succedeva dallo scorso marzo. Cresce il peso della variante Delta. ...Insieme alle sue sorelle, Ersilia Bisson faceva parte di una rete di scienziate attive in Italia tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Fu una figura significativa per il rinnovamento de ...Vi presentiamo il live e la diretta scritta dei contagi aggiornati in Italia nella giornata di venerdì 16 luglio. Secondo gli ultimi dati del monitoraggio, tutte le regioni e le province autonome del ...