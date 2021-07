Libero De Rienzo, tra Pupi Avati e Sydney Sibilia: chi era l’interprete napoletano (Di venerdì 16 luglio 2021) Il mondo del cinema italiano piange la scomparsa di Libero De Rienzo. napoletano di nascita, romano d’adozione, l’interprete aveva 44 anni. La scelta della recitazione arriva da giovanissimo, anche grazie alla figura del padre, Fiore De Rienzo, aiuto regista di Citto Maselli. Ed è stato grazie a lui, dunque, che il giovane Libero ha sviluppato la sua passione per la settima arte. Interprete apprezzato e stimato dai colleghi, ha trascorso oltre metà della sua vita sul grande schermo, dividendo il set con nomi del calibro di Micaela Ramazzotti, Francesco Pannofino, Matilda De Angelis, ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 16 luglio 2021) Il mondo del cinema italiano piange la scomparsa diDedi nascita, romano d’adozione,aveva 44 anni. La scelta della recitazione arriva da giovanissimo, anche grazie alla figura del padre, Fiore De, aiuto regista di Citto Maselli. Ed è stato grazie a lui, dunque, che il giovaneha sviluppato la sua passione per la settima arte. Interprete apprezzato e stimato dai colleghi, ha trascorso oltre metà della sua vita sul grande schermo, dividendo il set con nomi del calibro di Micaela Ramazzotti, Francesco Pannofino, Matilda De Angelis, ...

Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - sscnapoli : La SSC Napoli partecipa al dolore della famiglia De Rienzo per la scomparsa di Libero. - repubblica : ?? Morto l'attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - LaGio___ : RT @gippu1: Libero De Rienzo (1977-2021). Notizie che lasciano inebetiti. Se non avete mai visto Santa Maradona, fatelo subito: Bart è un f… - PRosati1974 : RT @VanityFairIt: Rilasciata pre-lockdown, la pubblichiamo in omaggio a un uomo gentile e ironico scomparso troppo presto -