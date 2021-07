Libero De Rienzo | si indaga sulle cause della morte | disposta l’autopsia

Leggi su ck12

(Di venerdì 16 luglio 2021)De, si. La Procuraper conoscere ledel decesso ScreenshotDeUn silenzio troppo rumoroso, non è da lui. Avrà avuto un pensiero simile l’amico diDe, non sentendolo da un paio di giorni. Ed allora ha deciso di allertare i carabinieri ed il 118. Una volta entrati nell’appartamento dell’attore, sito in zona Madonna del Riposo, a Roma, una scoperta che non avrebbero mai voluto fare. Il corpo ...