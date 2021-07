Libero De Rienzo | nuova pista sulla morte? Ecco l’ultima ipotesi

Leggi su chenews

(Di venerdì 16 luglio 2021)Deè deceduto a soli 44 anni lasciando tutti quelli che lo conoscevano senza parole, ma ora si indaga su unaDe, Fonte foto: GettyImagesDi, amato attore conosciuto in modo particolare per il suo ruolo da protagonista in ‘Fortapasc‘, è deceduto all’età di 44 anni lasciando tutti i suoi fan, amici, colleghi e familiari un grande vuoto nel cuore. Dopo la notizia, ovviamente, le indagini sono partite ed ora una ...