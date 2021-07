Libero De Rienzo morto | ora è giallo | Conseguenza di un altro reato Droga | la pista che filtra dalla procura

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 luglio 2021). A 44 anni. Il dramma diDe, l'attore celebre su tutto per aver interpretato al cinema Giancarlo Siani nel film Fortapàsc. Un lutto che sconvolge il cinema italiano. Il corpo dell'attore, regista e sceneggiatore napoletano è stato ritrovato senza vita ieri sera intorno alle 20, nella sua casa di Roma. A trovarlo un amico che non aveva più sue notizie ormai da qualche giorno. A portarlo via, un infarto. Da subito le indagini, coordinatedi Roma: sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione Madonna del Riposo, oltre ai sanitari del 118. Sul corpo ...