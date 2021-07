Libero De Rienzo morto | il dolore dei colleghi da Anna Foglietta a Vanessa Incontrada | ' Sono senza fiato'

Advertising

Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - repubblica : ?? Morto l'attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - sscnapoli : La SSC Napoli partecipa al dolore della famiglia De Rienzo per la scomparsa di Libero. - glooit : Morto Libero De Rienzo, l'attore fu Giancarlo Siani in Fortapasc: aveva 44 anni leggi su Gloo… - DearPrudence93 : Ho appena letto di Libero De Rienzo e davvero sono senza parole ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Libero Rienzo

Ci sono notizie che un giornalista non vorrebbe mai dare, soprattutto se riguardano una persona giovane, bella dentro, cristallina e molto cara. A soli 44 anni,Deci ha lasciato a causa di un infarto. Mentre pensiamo a lui, ci scorrono davanti le immagini dei suoi film e quei suoi grandi e profondi occhi azzurri che osservavano la vita con ...Molti ricorderannoDein 'Smetto quando voglio' , il fortunato film (e relativi sequel) di Sydney Sibilia, in cui era uno dei giovani laureati diventati spacciatori; oppure in 'Fortapàsc' di Marco Risi, ...Cinema italiano in lutto per la scomparsa di Libero De Rienzo. L’attore napoletano è stato stroncato da un infarto ad appena 44 anni. Padre di due figli, era sposato con la costumista Marcella Mosca.Libero De Rienzo morto, il dolore di Vanessa Incontrada: «Sono senza fiato, le lacrime scendono senza fermarsi...». A pochi minuti dalla notizia della morte dell'attore ...