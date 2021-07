Libero De Rienzo | la dolce dedica di Edoardo Leo e Sydney Sibilia | ' È stato bello fare un lungo pezzo di strada con te'

Advertising

Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - sscnapoli : La SSC Napoli partecipa al dolore della famiglia De Rienzo per la scomparsa di Libero. - ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - dolcementecaty : RT @ParamountItalia: L'attore è stato stroncato da un infarto #LiberoDeRienzo - gertha24310480 : Ma quindi, che avrebbero debunkato?! Era o non era, questa è la semplice domanda. -

Ultime Notizie dalla rete : Libero Rienzo

Il giornalista - giornalista porta le notizie, che sono "rotture e'cazz". L'attore - attore interpreta personaggi, e in questi scompare.Deera scomparso per esempio nel volto di Giancarlo Siani, il cronista napoletano ucciso dalla Camorra nel settembre 1985 al quartiere Vomero, a pochi passi da casa sua . Per Fortapàsc , ...Una notizia arrivata soltanto in mattinata ma già sfruttata dall'universo no - vax del web per fare allusioni, lanciare ipotesi su una presunta correlazione tra la morte diDee il vaccino anti Covid . Al momento, è bene chiarirlo, l'unica cosa nota sul tragico decesso dell'attore 44enne, vincitore di un David di Donatello nel 2002 per la sua ...Sui social i colleghi e gli amici di Libero De Rienzo stanno condividendo messaggi e ricordi, ancora increduli per la morte prematura dell'attore 44enne ...È morto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni. A renderlo noto la famiglia. L’attore, regista e sceneggiatore è stato stroncato da un infarto ...