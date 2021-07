Libero De Rienzo: la causa della morte (Di venerdì 16 luglio 2021) È morto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni. A renderlo noto la famiglia. Abitava nella Città Eterna dall’età di due anni, ma Libero De Rienzo era legato alla città di Napoli. Era sposato con la costumista Marcella Mosca, e lascia due figli di 6 e 2 anni. Dopo i funerali (di cui non si conosce ancora la data) la salma sarà inumata in Irpinia, accanto alla mamma. Il corpo senza vita di De Rienzo è stato ritrovato all’incirca alle 21 di giovedì 15 luglio nella sua casa in zona Madonna del Riposo, a Roma. A trovarlo un amico, preoccupato perché non rispondeva al telefono da tutto il giorno. Sul ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 16 luglio 2021) È morto l’attoreDe, aveva 44 anni. A renderlo noto la famiglia. Abitava nella Città Eterna dall’età di due anni, maDeera legato alla città di Napoli. Era sposato con la costumista Marcella Mosca, e lascia due figli di 6 e 2 anni. Dopo i funerali (di cui non si conosce ancora la data) la salma sarà inumata in Irpinia, accanto alla mamma. Il corpo senza vita di Deè stato ritrovato all’incirca alle 21 di giovedì 15 luglio nella sua casa in zona Madonna del Riposo, a Roma. A trovarlo un amico, preoccupato perché non rispondeva al telefono da tutto il giorno. Sul ...

Advertising

Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - repubblica : ?? Morto l'attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - sscnapoli : La SSC Napoli partecipa al dolore della famiglia De Rienzo per la scomparsa di Libero. - ValeBila : RT @PiccoloAmerica: Ciao Picchio. Nella foto, il sorriso di Libero De Rienzo nel ricevere in regalo da Marco Risi la maglia di 'Fortapàsc'… - ERETICO2014 : RT @gippu1: Libero De Rienzo (1977-2021). Notizie che lasciano inebetiti. Se non avete mai visto Santa Maradona, fatelo subito: Bart è un f… -