Libero De Rienzo: disposta l'autopsia; l'amico che lo ha trovato allertato dalla moglie (Di venerdì 16 luglio 2021) E' stata disposta l'autopsia per Libero De Rienzo, l'attore 44enne trovato morto dall'amico, mentre gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le sue ultime ore di vita. Libero De Rienzo è morto e, mentre gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore dell'attore, è stata disposta l'autopsia per il talentoso interprete napoletano che, almeno secondo una prima valutazione del medico legale, sarebbe morto per arresto cardiaco. A trovare il cadavere è stato un amico, allertato ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 luglio 2021) E' statal'perDe, l'attore 44ennemorto dall', mentre gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le sue ultime ore di vita.Deè morto e, mentre gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore dell'attore, è statal'per il talentoso interprete napoletano che, almeno secondo una prima valutazione del medico legale, sarebbe morto per arresto cardiaco. A trovare il cadavere è stato un...

Advertising

ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - repubblica : ?? Morto l'attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - RomaAppio : RT @VigilanzaT: In ricordo di #LiberoDeRienzo, La7 trasmette in prima serata il film Fortapàsc che gli valse la candidatura al David come m… - RaffyB_68 : RT @virginiaraggi: Mi dispiace tantissimo per la scomparsa di Libero De Rienzo. Ci ha regalato grandi emozioni grazie alle sue interpretazi… -