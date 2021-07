Letizia Moratti si smarca dal governatore Fontana: 'Favorevole al green pass' (Di venerdì 16 luglio 2021) Si è schierata apertamente per un utilizzo massiccio del green pass l'assessore al welfare della Lombardia, Letizia Moratti. Secondo la vicepresidente della Regione andrebbe utilizzato per consentire ... Leggi su milanotoday (Di venerdì 16 luglio 2021) Si è schierata apertamente per un utilizzo massiccio dell'assessore al welfare della Lombardia,. Secondo la vicepresidente della Regione andrebbe utilizzato per consentire ...

RedazioneLaNews : #Milano Letizia Moratti si smarca dal governatore Fontana: 'Favorevole al green pass' - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @evamarghe: La vice presidente della Lombardia Letizia Moratti si dice favorevole al #greenpass ' dobbiamo proteggere i cittadini non p… - Tino44588447 : RT @evamarghe: La vice presidente della Lombardia Letizia Moratti si dice favorevole al #greenpass ' dobbiamo proteggere i cittadini non p… - AnimaCeleste : RT @evamarghe: La vice presidente della Lombardia Letizia Moratti si dice favorevole al #greenpass ' dobbiamo proteggere i cittadini non p… - MiTomorrow : A differenza del governatore Fontana, Letizia Moratti si dichiara favorevole al 'modello francese' ? #lombardia… -