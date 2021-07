L'errore di Salvini su vaccini e green pass. Parla Roberto Maroni (Di venerdì 16 luglio 2021) “Un errore, purtroppo è un errore”. Lo dice Roberto Maroni, che la Lega la conosce bene (da ex ministro, ex governatore ed ex segretario federale), a proposito del Matteo Salvini che su vaccini e green pass fa il timido, per non dire il freddo, forse per tenere buona la parte di elettorato no vax o dubbiosa. “Penso che sull’estensione del green pass abbia ragione il presidente francese Emmanuel Macron, e anche i governatori italiani che si sono espressi a favore della linea Macron, come Giovanni Toti”, dice ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 luglio 2021) “Un, purtroppo è un”. Lo dice, che la Lega la conosce bene (da ex ministro, ex governatore ed ex segretario federale), a proposito del Matteoche sufa il timido, per non dire il freddo, forse per tenere buona la parte di elettorato no vax o dubbiosa. “Penso che sull’estensione delabbia ragione il presidente francese Emmanuel Macron, e anche i governatori italiani che si sono espressi a favore della linea Macron, come Giovanni Toti”, dice ...

