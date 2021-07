L’ennesimo spin-off di Law & Order cambia genere | non sarà un legal drama

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 16 luglio 2021) Il nuovo-off di Law, annunciato solo lo scorso maggio e previsto per il debutto nell’autunno 2021, è improvvisamente saltato. Law: For The Defense, che era stato messo in cantiere da NBC con un ordine diretto per un’intera stagione e non solo per un episodio pilota, è stato scartato dalla NBC. Questo ennesimo-off di Lawaveva visto impegnato nella sua creazione il fondatore del franchise Dick Wolf, in collaborazione con Carol Mendelsohn: il via libera a Law: For ...