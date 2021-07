Lea Seydoux verso le palma da attrice. In "France" è addirittura simbolo della nazione (Di venerdì 16 luglio 2021) Léa Seydoux, a casa col Covid, è la grande assente di questo Festival, ma ne è la star incontrastata, con quattro film nella selezione ufficiale, “The French Dispatch” di Wes Anderson, “L’histoire de ma femme” dell’ungherese Ildiko Enyedi, “France” di Bruno Dumont, e “Tromperie” di Arnaud Desplechin, fuori concorso. Non è un azzardo pronosticare la palma da interprete femminile per un’attrice senza frontiere (è stata anche una Bond-Girl col cervello) di sicuro talento. In più, vuoi mettere la valenza simbolica, in un mondo ancora stritolato dalla pandemia? Bruno Dumont nel suo “France” erige Léa ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 luglio 2021) Léa, a casa col Covid, è la grande assente di questo Festival, ma ne è la star incontrastata, con quattro film nella selezione ufficiale, “The French Dispatch” di Wes Anderson, “L’histoire de ma femme” dell’ungherese Ildiko Enyedi, “” di Bruno Dumont, e “Tromperie” di Arnaud Desplechin, fuori concorso. Non è un azzardo pronosticare lada interprete femminile per un’senza frontiere (è stata anche una Bond-Girl col cervello) di sicuro talento. In più, vuoi mettere la valenza simbolica, in un mondo ancora stritolato dalla pandemia? Bruno Dumont nel suo “” erige Léa ...

