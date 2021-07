Le Regioni si blindano | tamponi al rientro E la Sardegna pensa a test su tutti i turisti

Advertising

dovecavolo : RT @CarloCoratelli: Le isole e le regioni si blindano per paura della variante Delta. E alla fine sarà una estate da dejavu, con i soliti e… - CarloCoratelli : Le isole e le regioni si blindano per paura della variante Delta. E alla fine sarà una estate da dejavu, con i soli… -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni blindano

la Repubblica

Tutti parlano di e pronte a blindarsi, ma in realtà la prima Regione a disporre i tamponi molecolari (dunque controlli più rigorosi rispetto agli antigenici) è stato l'. Chi atterra all'aeroporto di e ...Del resto, ha aggiunto il ministro, "sulle forniture di vaccini non ci sono difficoltà, c'è stata una flessione dei quantitativi del 5% e lehanno dovuto riorganizzarsi ma ci sono riuscite" e ...Intanto, le isole italiane si blindano. In Sicilia tamponi obbligatori per chi arriva dai paesi a rischio e controlli su base volontaria per chi proviene da altre regioni italiane. Un simile ...Tutti parlano di Sicilia e Sardegna pronte a blindarsi, ma in realtà la prima Regione a disporre i tamponi molecolari (dunque controlli più rigorosi rispetto agli antigenici) ...