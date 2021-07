Le fonti | queste sconosciute

Leggi su butac

(Di venerdì 16 luglio 2021) Spesso arriva qualcuno a fare articoli o video contro di noi, di solito stando ben attento a non usare parole che possano costare una denuncia per diffamazione. Ma i soggetti che amano attaccare BUTAC sono tanti, non sempre particolarmente attenti a quello che fanno e come lo fanno. L’errore più comune che vedo accadere è quello di non capire cosa sia una fonte. O meglio cosa siano le. Ad esempio, ci siamo trovati citati nel video di un soggetto che pare presentarsi come avvocato (ma che non sembra esserlo), un soggetto che ha fatto un video di trenta minuti per sbufalare il nostro articolo dove spiegavamo che Robert Malone non è il padre del vaccino mRNA. Vilnò ...