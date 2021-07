Le drammatiche immagini dell’inondazione a Treviri | VIDEO

Advertising

FinaldiGiuseppe : RT @ZanAlessandro: Le immagini che arrivano dalla #Germania sono drammatiche, dove le alluvioni hanno già provocato diverse decine di morti… - ve10ve : RT @ZanAlessandro: Le immagini che arrivano dalla #Germania sono drammatiche, dove le alluvioni hanno già provocato diverse decine di morti… - Renatapadovani6 : RT @ZanAlessandro: Le immagini che arrivano dalla #Germania sono drammatiche, dove le alluvioni hanno già provocato diverse decine di morti… - MassimilianoWie : RT @ZanAlessandro: Le immagini che arrivano dalla #Germania sono drammatiche, dove le alluvioni hanno già provocato diverse decine di morti… - vr1774 : RT @ZanAlessandro: Le immagini che arrivano dalla #Germania sono drammatiche, dove le alluvioni hanno già provocato diverse decine di morti… -

Ultime Notizie dalla rete : drammatiche immagini

Il Messaggero

È un mordi e fuggi diche si sovrappongono, ma è anche un modo per tastare il polso a un ... Certe scenesono raccontate come avverrebbe in un crocicchio di rione, come chiacchiere ...Leche arrivano dalla Germania sono: alluvioni, case spazzate via dall'acqua, elicotteri che sorvolano la zona in cerca di dispersi. Ue, procedura infrazione a Ungheria e Polonia/...Due giorni di pioggia ininterrotta e il bilancio in Germania è una catastrofe senza precedenti: sono almeno quarantacinque le vittime accertate di un drammatico bollettino ancora ...BERLINO - Sono almeno 58 i morti per le alluvioni che hanno colpito la Germania. E' il nuovo drammatico bilancio della polizia. Ci sono anche decine di dispersi. La parte occidentale del Paese è stata ...