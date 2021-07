Le dichiarazioni di Spalletti su Insigne non fanno (ancora) ben sperare (Di venerdì 16 luglio 2021) Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa oggi da Dimaro e tra i tanti temi si è discusso nuovamente sul rinnovo di Lorenzo Insigne In casa Napoli in questi giorni la squadra sta affrontando i primi giorni di ritiro a Dimaro ed il tecnico Luciano Spalletti sta valutando tutti i giocatori a disposizione. Il tecnico Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 16 luglio 2021) Lucianoha parlato in conferenza stampa oggi da Dimaro e tra i tanti temi si è discusso nuovamente sul rinnovo di LorenzoIn casa Napoli in questi giorni la squadra sta affrontando i primi giorni di ritiro a Dimaro ed il tecnico Lucianosta valutando tutti i giocatori a disposizione. Il tecnico Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

