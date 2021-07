Advertising

webecodibergamo : Lazzaretto Estate 2021, Paolo Rossi: «Il Covid non ci ha mai fermato» - Video - GiovannaCalabr9 : RT @salieri_andrea: Perché quella notte del 63, d'estate, sulla mura di cinta del Lazzaretto Vecchio, al tempo polveriera, perché una voce… - AndreaSALIERI1 : RT @salieri_andrea: Perché quella notte del 63, d'estate, sulla mura di cinta del Lazzaretto Vecchio, al tempo polveriera, perché una voce… - NoemiAddicted : RT @Arca_di_Noemi: Domani seconda tappa del #MetamorfosiSummerTour! @NoemiOfficial vi aspetta a Bergamo, in occasione del Lazzaretto estat… - Arca_di_Noemi : Domani seconda tappa del #MetamorfosiSummerTour! @NoemiOfficial vi aspetta a Bergamo, in occasione del Lazzaretto… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazzaretto Estate

L'Eco di Bergamo

... la cantante siciliana partirà il 24 luglio dal Castello Sforzesco di Vigevano (PV), per poi continuare a Peccioli (PI) all'Anfiteatro Fonte Mazzola il 27 luglio, a Bergamo per il...Palermo non è un '', ma è semplicemente un luogo in cui la sorveglianza funziona. E il ... La cicala dell'sarebbe più accorta se imparasse qualcosa dalla saggezza della formica: in ...Guarda. «Benvenuti in tempi interessanti!», Paolo Rossi chiude con queste parole la serata sul palco di Lazzaretto Estate 2021. La sua è una provocazione, ma anche la costatazione lucida che per ...Al Lazzaretto con il suo quartetto per presentare “We Four”, album nato dopo il primo lockdown e registrato in sole cinque ore, frutto della volontà di continuare a fare musica nonostante tutto, ma an ...