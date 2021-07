Lazio rischia zona gialla? D’Amato: “Rt e incidenza in aumento” (Di venerdì 16 luglio 2021) Lazio a rischio zona gialla? Mentre il bollettino odierno segnala 443 nuovi contagi nella Regione e scoppia il cluster in un pub di Roma con 91 casi correlati, l’indice Rt e l’incidenza nel Lazio sono “in incremento, rispettivamente a 0,81 e 16,9 su 100mila abitanti. Ci attendiamo un ulteriore peggioramento. I nuovi casi aumentano di circa 80% rispetto alla settimana scorsa e l’età mediana si attesta a 23 anni”, evidenzia l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 luglio 2021)a rischio? Mentre il bollettino odierno segnala 443 nuovi contagi nella Regione e scoppia il cluster in un pub di Roma con 91 casi correlati, l’indice Rt e l’nelsono “in incremento, rispettivamente a 0,81 e 16,9 su 100mila abitanti. Ci attendiamo un ulteriore peggioramento. I nuovi casi aumentano di circa 80% rispetto alla settimana scorsa e l’età mediana si attesta a 23 anni”, evidenzia l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione, Alessio, nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della ...

