Lazio, i giocatori incantati dalle lezioni tattiche di Sarri, 14mila tifosi attesi ad Auronzo, è record (Di venerdì 16 luglio 2021) Tutti pazzi per Maurizio Sarri nel ritiro estivo della Lazio, ad Auronzo. Lo scrive il Corriere dello Sport. Dai giocatori al pubblico. “I giocatori si sono elettrizzati subito in ritiro. L’inno di Sarri è stato: «dobbiamo divertirci e divertire». Lo ha detto nel primo discorso, lo ripete nei colloqui iniziati nei giorni scorsi”. “Sono molto graditi gli allenamenti. Si lavora in palestra e in campo, molto col pallone, per niente nei boschi. A Sarri interessa solo il campo, è di sua giurisdizione. Domina le lezioni tattiche, non delega i ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 luglio 2021) Tutti pazzi per Maurizionel ritiro estivo della, ad. Lo scrive il Corriere dello Sport. Daial pubblico. “Isi sono elettrizzati subito in ritiro. L’inno diè stato: «dobbiamo divertirci e divertire». Lo ha detto nel primo discorso, lo ripete nei colloqui iniziati nei giorni scorsi”. “Sono molto graditi gli allenamenti. Si lavora in palestra e in campo, molto col pallone, per niente nei boschi. Ainteressa solo il campo, è di sua giurisdizione. Domina le, non delega i ...

Advertising

napolista : Il CorSport racconta le lezioni del tecnico, che gratifica quando i suoi lo seguono e si inalbera se non lo fanno.… - Daniele_Turati : @Solo_La_Lazio Se si chiedono cifre folli per giocatori normali è normale che non vendiamo nessuno - max_cremascoli : @Milestemplaris @ncorrasco Io credo che la situazione globale economica non abbia portato offerte veramente incredi… - Robert12080824 : @TheNakedGoldoni Inter che si sta ridimensionando, Lazio e Napoli fanno il solito, Atalanta si migliora come sempre… - giuIsz : RT @fabioct_: Pazzesco fra qualche giorno quando i giocatori dell’Europeo arriveranno in ritiro parleranno di questa vittoria… nei ritiri d… -