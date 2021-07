Lazio, confronto Luis Alberto-Sarri: lo spagnolo fa marcia indietro (Di venerdì 16 luglio 2021) È stato un confronto blindato, dai toni pacati. Poche parole, ma pensate. Luis Alberto e Maurizio Sarri si sono parlati, studiati. Se si sono anche capiti lo dirà il futuro. Quello di Luis Alberto sembra parlare ancora di Lazio. Lo spagnolo ha fatto marcia indietro, ha giustificato l’assenza, ha confermato di trovarsi bene alla Lazio, Questo potrebbe bastare a Sarri, forse no. L’ex Juve è un allenatore di campo, deve essere quello a parlare. Se vedrà l’impegno e la voglia di recuperare il ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 luglio 2021) È stato unblindato, dai toni pacati. Poche parole, ma pensate.e Mauriziosi sono parlati, studiati. Se si sono anche capiti lo dirà il futuro. Quello disembra parlare ancora di. Loha fatto, ha giustificato l’assenza, ha confermato di trovarsi bene alla, Questo potrebbe bastare a, forse no. L’ex Juve è un allenatore di campo, deve essere quello a parlare. Se vedrà l’impegno e la voglia di recuperare il ...

Advertising

LALAZIOMIA : Lazio, dopo le scuse è in arrivo il confronto con Tare per Luis Alberto - sportli26181512 : Lazio, dopo le scuse è in arrivo il confronto con Tare per Luis Alberto: Alla fine Luis Alberto è arrivato ad Auron… - italiaserait : Lazio, confronto Luis Alberto-Sarri: lo spagnolo fa marcia indietro - GruppoEsperti : #Lazio, riecco #LuisAlberto: ora colloquio con #Sarri #Fantacalcio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Luis Alberto arrivato in ritiro: decisivo il confronto con Sarri -