Lavoro, Orlando "Sanzioni alle multinazionali in fuga" (Di venerdì 16 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sullo sblocco dei licenziamenti «è difficile tornare indietro, semmai bisognerà fare attenzione a quello che succederà a ottobre ed arrivarci pronti avendo già definito i nuovi ammortizzatori sociali anche per le piccole imprese". Lo afferma il ministro del Lavoro in un'intervista al quotidiano La Stampa.Gianetti, Gkn, Whirlpool: cosa si può fare per frenare la fuga delle multinazionali? "Le soluzioni, rispetto a soggetti che hanno una dimensione sovranazionale, vanno cercate sia a livello nazionale sia livello europeo. Non basta la dimensione nazionale – dice Orlando -. Da un lato è importante limitare ...

