Lavoro, le misure a tutela dei lavoratori aziende in crisi approvate dal Cdm (Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) – Esonero quote Tfr e integrazione cassa Covid. Queste le due norme contenute nel testo “misure urgenti a tutela dei lavoratori delle aziende in crisi” approvato ieri dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando. “Con responsabilità – ha commentato Orlando – stiamo lavorando per cercare soluzioni in grado di tutelare quanto più è possibile i lavoratori. Quella approvata in Cdm è una misura che consente di dare respiro e proseguire per ex Embraco nella eventuale ricerca di una soluzione ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) – Esonero quote Tfr e integrazione cassa Covid. Queste le due norme contenute nel testo “urgenti adeidellein” approvato ieri dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dele delle politiche sociali Andrea Orlando. “Con responsabilità – ha commentato Orlando – stiamo lavorando per cercare soluzioni in grado dire quanto più è possibile i. Quella approvata in Cdm è una misura che consente di dare respiro e proseguire per ex Embraco nella eventuale ricerca di una soluzione ...

Advertising

davidefaraone : Via il reddito grillino che non funziona per finanziare, con gli stessi soldi, due misure distinte: l’assistenza al… - ladyonorato : Quindi i Presidenti di Regione si astengano dall’adottare misure ILLEGITTIME su scuole, luoghi di lavoro o altro. - DividendProfit : Lavoro, le misure a tutela dei lavoratori aziende in crisi approvate dal Cdm - veeam_it : Anche le #PMI, nell’ultimo anno, hanno dovuto adottare misure di continuità aziendale come i servizi cloud, l’aggio… - PaolaBU6 : @christianrocca Non si mette in discussione il sussidio in sé (soprattutto per categorie fragili), ma com'è struttu… -