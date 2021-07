Lavoro, in dieci anni boom di contratti a termine (Di venerdì 16 luglio 2021) Negli ultimi dieci anni i contratti a tempo determinato sono aumentati di oltre 800 mila unità, registrando un’impennata del +36,3%. È uno degli aspetti che emergono dal Rapporto 2021 dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche. sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 luglio 2021) Negli ultimia tempo determinato sono aumentati di oltre 800 mila unità, registrando un’impennata del +36,3%. È uno degli aspetti che emergono dal Rapporto 2021 dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche. sat/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

LaNotifica : Lavoro, in dieci anni boom di contratti a termine - CorriereCitta : Lavoro, in dieci anni boom di contratti a termine - a_saba78 : RT @MinervaArmata: Mi ero dato una specie di missione, testimoniare come lo spazio urbano si modifica. Oggi lo fanno in tanti,negli ultimi… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Lavoro, in dieci anni boom di contratti a termine - - MinervaArmata : Mi ero dato una specie di missione, testimoniare come lo spazio urbano si modifica. Oggi lo fanno in tanti,negli ul… -