L’autoproduzione delle maglie è in ritardo | il Napoli correre ai ripari ma i tifosi insorgono | “E’ imbarazzante”

Tempo di lettura: 2 minutiDimaro – La nuova maglia del Napoli 2021/2022 desta molta curiosità ma il progetto ambizioso di Aurelio De Laurentiis di autoprodursi le divise non è iniziato nel migliore dei modi. Il Napoli non ha ancora presentato il nuovo materiale ufficiale da gioco in vista della prossima stagione e per il ritiro di Dimaro i kit da passeggio e quelli d'allenamento sono gli stessi dello scorso anno. Sulle divise a disposizione dei tesserati azzurri è presente ancora lo sponsor Kappa, assente invece quello commerciale Kimbo, coperto con la scritta "SSC Napoli". Una soluzione d'emergenza per guadagnare tempo in attesa della ...

