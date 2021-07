L’assenza di Maradona

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 16 luglio 2021) Sono passati ormai, giorno più giorno meno, otto mesi da quando Diego Armandoè morto, questo tempo mi è servito a capire un paio di cose. Non è di sensazione di perdita che dobbiamo parlare, non c’è elaborazione del lutto da gestire. Forse, l’argomento non è nemmeno la tristezza. C’entra, in minima parte, la malinconia, il sentimento più bello che esista, dopo l’amore, insieme all’amore, ma ci arriviamo. Giovanni Raboni, uno dei maggiori poeti del secondo Novecento, era arrivato a una solida convinzione: « Penso che i morti ci siano, cioè penso che si continui a vivere anche con le persone che non ci sono più, che continuino a fare parte della nostra vita… ...