"Lascio la musica". Annuncio a sorpresa della cantante. Fan spiazzati: "È il momento giusto per farlo" (Di venerdì 16 luglio 2021) Brutta notizia per il mondo della musica. La famosa cantante ha infatti annunciato l'intenzione di lasciare questo mondo e non per poco tempo. C'è grande attesa per l'uscita del suo nuovo album, previsto nel prossimo mese di agosto, ma stando a quanto riferito dall'artista sarà il suo ultimo capolavoro prima dello stop. Una decisione che ha ovviamente lasciato di stucco i suoi fan, che mai si sarebbero aspettati di dover fare i conti con una scelta così inaspettata e che ha rattristato tutti. L'Annuncio ufficiale è stato fatto sul suo profilo Twitter e i suoi seguaci, quando hanno letto quelle parole non potevano ...

Ultime Notizie dalla rete : Lascio musica Iggy Azalea: "Lascio la musica per alcuni anni" La rapper abbandona momentaneamente la musica per dedicarsi a nuovi progetti artistici. Iggy Azalea si conceder una lunga pausa dalla musica, dopo l uscita del suo nuovo album End of An ...

16 luglio - Gianluca De Rubertis e Graziano Gala al Castello Volante di Corigliano d'Otranto per il SEI Festival Lascio la libertà di segnalarli a chi vorrà farlo'. Il festival proseguirà al Castello Volante con ...(Sud Est Indipendente) Festival ha portato nel Salento le sonorità più interessanti della musica ...

