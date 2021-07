L’Arte Che Cura, un’edizione on line e in presenza per il festival su arteterapia, creatività e benessere (Di venerdì 16 luglio 2021) Il prossimo 31 luglio scadono i termini per partecipare ai bandi di concorso del festival “L’Arte Che Cura”, la manifestazione dedicata alla diffusione e alla valorizzazione delL’Arteterapia, promossa dall’Accademia Imago, scuola di Specializzazione in Psicoterapia ed in arteterapia con sede a Napoli. Quest’anno l’evento, ha deciso di accorpare la quinta e sesta edizione, con una prima parte sino all’estate del 2021 ancora in modalità virtuale e poi, sul finire dell’anno e per il 2022, nuovamente in presenza (qui è consultabile il programma dei prossimi mesi). Riguardo al concorso, sono ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) Il prossimo 31 luglio scadono i termini per partecipare ai bandi di concorso delChe”, la manifestazione dedicata alla diffusione e alla valorizzazione delterapia, promossa dall’Accademia Imago, scuola di Specializzazione in Psicoterapia ed incon sede a Napoli. Quest’anno l’evento, ha deciso di accorpare la quinta e sesta edizione, con una prima parte sino all’estate del 2021 ancora in modalità virtuale e poi, sul finire dell’anno e per il 2022, nuovamente in(qui è consultabile il programma dei prossimi mesi). Riguardo al concorso, sono ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Con 'La ronda notturna' (1642), oggi ripensiamo a Rembrandt, nato il 15 luglio. È considerato uno dei più grandi… - la_Biennale : 'L'arte è un artificio, una bugia. Ma è fatta per porsi domande e dare emozioni. E questo ha a che vedere con la ve… - riotta : Ora che i Talebani si accingono a calare dalle giogaie dell'#Afghanistan sulle città per bruciar scuole femminili,… - zuccaro_sonia : RT @SalaLettura: Vivere è esistere,ma esistere non significa avere realtà.Perché l’esistenza abbia realtà,deve essere riconquistata all’obl… - Simone59838604 : RT @SalaLettura: Vivere è esistere,ma esistere non significa avere realtà.Perché l’esistenza abbia realtà,deve essere riconquistata all’obl… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Arte Che Omar Hassan, si racconta l'artista che dipinge con i pugni ANSA Nuova Europa