L'amore tra Eros Ramazzotti e Marta Delogu? «Siamo solo veri amici»

I patiti del gossip avevano già dato la loro benedizione, via social, alla nuova coppia più succulenta dell'estate: quella formata da Eros Ramazzotti, 57 anni, con la studentessa e modella Marta Delogu, 22. Peccato che la nuova coppia non esista. Sì, i due sono in vacanza insieme in Grecia, peraltro in compagnia di Gabrio Tullio e Raffaela Maria, i bambini che Eros ha avuto dall'ex Marica Pellegrinelli. Ma quello che ai più era sembrato un bel ritratto di famiglia è semplice amicizia.

