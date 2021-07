L'allarme dell' Agenzia Europa: "I casi di Covid saranno quintuplicati entro il primo agosto". A Barcellona torna il coprifuoco (Di venerdì 16 luglio 2021) In Europa i casi di Covid al giorno quintuplicheranno entro 1 agosto. A lanciare l'allarme è l' Agenzia europea per il controllo a la prevenzione delle malattie . In particolare nella sua regione che ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Indial giorno quintuplicheranno. A lanciare l'è l'europea per il controllo a la prevenzionee malattie . In particolare nella sua regione che ...

Advertising

repubblica : Allarme dell'Oms: 'Forse in arrivo nuove e più pericolose varianti di Coronavirus' - petergomezblog : “In Italia pochi magistrati”: oggi è arrivato l’allarme dell’Ue. Ma la commissione Cartabia ha abbandonato la propo… - Corriere : Contagi in salita in 19 Regioni. L'allarme dell'Oms: «Effetto devastante degli Europei» - CesareOrtis : Oh non dite che non vi avevo avvertito della epsilon e della theta....per non parlare dell'omega e di quando passer… - sambrtz : Cioè, è chiaro che a questo virus noi umani gli stiamo ampiamente sulle palle. Allarme dell'Oms: 'Forse in arrivo… -