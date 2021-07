LA7 RICORDA LIBERO DE RIENZO: IL CAPOLAVORO FORTAPÀSC IN PRIMA SERATA (Di venerdì 16 luglio 2021) La7 RICORDA LIBERO De RIENZO, il grande attore prematuramente scomparso oggi. Questa sera, venerdì 16 luglio 2021, verrà trasmesso alle 21.15 il film di Marco Risi “FORTAPÀSC” con LIBERO De RIENZO, Valentina Lodovini, Michele Riondino, Massimiliano Gallo e Ernesto Mahieux. Il 23-9-1985, sotto casa sua al Vomero di Napoli, morì il giornalista Giancarlo Siani, ucciso da un commando camorrista con 10 colpi di pistola. Aveva 26 anni. Scritto da Jim Carrington e Andrea Purgatori con il regista, il film rievoca i suoi ultimi 4 mesi in cui – “praticante abusivo” – si dedicò a scrivere per Il ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 16 luglio 2021) La7De, il grande attore prematuramente scomparso oggi. Questa sera, venerdì 16 luglio 2021, verrà trasmesso alle 21.15 il film di Marco Risi “” conDe, Valentina Lodovini, Michele Riondino, Massimiliano Gallo e Ernesto Mahieux. Il 23-9-1985, sotto casa sua al Vomero di Napoli, morì il giornalista Giancarlo Siani, ucciso da un commando camorrista con 10 colpi di pistola. Aveva 26 anni. Scritto da Jim Carrington e Andrea Purgatori con il regista, il film rievoca i suoi ultimi 4 mesi in cui – “praticante abusivo” – si dedicò a scrivere per Il ...

Advertising

bubinoblog : LA7 RICORDA LIBERO DE RIENZO: IL CAPOLAVORO FORTAPÀSC IN PRIMA SERATA - bubinoblog : La7 ricorda #LiberoDeRienzo. Il capolavoro Fortapàsc oggi in prima serata. - mariozuk_tw : @InOndaLa7 De Gregorio grande rivelazione come conduttrice. Garbatamente cattiva, molto avanti alla rozzezza della… - SteFruttolo : La diretta FB di Renzie mi ricorda molto Mastrota su La7 con i set di materassi. Trend strani, ma pur sempre trend. - amodio_enzo : @mesoada @GraVendemini @CarloCalenda 1) quello non è un tweet 2) il tira e molla lungo un mese di Renzi era folle (… -