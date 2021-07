La vita di Adele, Lea Seydoux chiarisce: "Kechiche è un grande regista, ma ho odiato alcuni aspetti del film" (Di venerdì 16 luglio 2021) Nel corso di un'intervista Lea Seydoux ha parlato de La vita di Adele e si è soffermata in particolar modo sui metodi registici di Abdellatif Kechiche, facendo chiarezza sul suo rapporto col controverso film. Lea Seydoux è una delle grandi protagoniste dell'edizione in corso del Festival di Cannes 2021. l'attrice francese protagonista di The French Dispatch ha parlato de La vita di Adele e, in particolar modo, si è soffermata sui metodi registici di Abdellatif Kechiche. Ovviamente, nel corso dell'intervista con The Guardian, Léa ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 luglio 2021) Nel corso di un'intervista Leaha parlato de Ladie si è soffermata in particolar modo sui metodi registici di Abdellatif, facendo chiarezza sul suo rapporto col controverso. Leaè una delle grandi protagoniste dell'edizione in corso del Festival di Cannes 2021. l'attrice francese protagonista di The French Dispatch ha parlato de Ladie, in particolar modo, si è soffermata sui metodi registici di Abdellatif. Ovviamente, nel corso dell'intervista con The Guardian, Léa ...

