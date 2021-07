La storia di Omar Daffe: chi è il calciatore simbolo dell’antirazzismo (Di venerdì 16 luglio 2021) Ecco cosa fa oggi Omar Daffe il portiere dell’Agazzanese che viene sospeso per aver abbandonato la partita dopo aver ricevuto insulti razzisti dalla tribuna. Omar Daffe è diventato uno dei simboli della lotta al razzismo quando lo scorso 24 novembre il portierone senegalese della squadra Agazzanese, quadra calcistica dell’eccellenza in Emilia-Romagna, abbandonò il campo durante la partita contro la Bagnolese dopo aver ricevuto degli insulti razzisti da alcuni spettatori. “La cosa che mi fece più male quel giorno fu l’indifferenza della gente. Mentre quell’uomo mi insultava aggrappato alla ringhiera, ... Leggi su ck12 (Di venerdì 16 luglio 2021) Ecco cosa fa oggiil portiere dell’Agazzanese che viene sospeso per aver abbandonato la partita dopo aver ricevuto insulti razzisti dalla tribuna.è diventato uno dei simboli della lotta al razzismo quando lo scorso 24 novembre il portierone senegalese della squadra Agazzanese, quadra calcistica dell’eccellenza in Emilia-Romagna, abbandonò il campo durante la partita contro la Bagnolese dopo aver ricevuto degli insulti razzisti da alcuni spettatori. “La cosa che mi fece più male quel giorno fu l’indifferenza della gente. Mentre quell’uomo mi insultava aggrappato alla ringhiera, ...

