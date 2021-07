La storia della Strage dei Romanov, nel 1918 (Di venerdì 16 luglio 2021) Nella notte tra il 16 e il 17 luglio 1918 l’ultimo zar Nicola II, la moglie Alexandra e il loro cinque figli, tra i dieci ei venti anni, vennero uccisi a Ekaterinburg dai rivoluzionari bolscevichi, che misero così fine ai 300 anni della dinastia Romanov a capo dell’Impero russo. Da allora sono passiti ben 103 anni dalla Strage dei Romanov. La notte della Strage dei Romanov Secondo la versione ufficiale rilasciata dal governo rivoluzionario russo, i membri della famiglia imperiale russa dei Romanov, vennero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) Nella notte tra il 16 e il 17 lugliol’ultimo zar Nicola II, la moglie Alexandra e il loro cinque figli, tra i dieci ei venti anni, vennero uccisi a Ekaterinburg dai rivoluzionari bolscevichi, che misero così fine ai 300 annidinastiaa capo dell’Impero russo. Da allora sono passiti ben 103 anni dalladei. La nottedeiSecondo la versione ufficiale rilasciata dal governo rivoluzionario russo, i membrifamiglia imperiale russa dei, vennero ...

Ultime Notizie dalla rete : storia della Perché Angela Merkel è contraria alla proposta di Macron sul Green Pass Durante la conferenza stampa che la cancelliera Angela Merkel e il ministro della Salute Jens Spahn ... Secondo Federico Niglia, professore di Storia Contemporanea e consulente di ricerca presso l'...

L'incredibile storia dell'Isola delle Rose veneziana ...l'incredibile storia. La genesi dell'Isola delle Rose veneziana fu molto meno burrascosa di quella riminese; inizialmente conosciuta come Sacca Sessola, l'isola fu realizzata nella parte sud della ...

La storia della Lancia, 115 anni in una web serie La Gazzetta dello Sport Mourinho, Vespa o Ioniq 5? Dopo pochi giorni dal suo arrivo, il neo allenatore della AS Roma è stato protagonista a bordo della nuovissima elettrica coreana e della storica due ruote ...

La Voce dell’estate – Venaria Reale, maestoso viaggio nella storia e nell’arte Inizia oggi la nuova rubrica estiva del venerdì dedicata alle residenze sabaude e ai castelli del Piemonte. Consigli per una gita fuori porta alla scoperta della storia e dell’arte della nostra region ...

