La sottosegretaria Valentina Vezzali chiarisce sull’apertura degli impianti sportivi | “Le indicazioni del CTS dettano i tempi”

(Di venerdì 16 luglio 2021) Sono giorni complicati per tutti: il rialzo dei contagi legati al Covid sta portando le Istituzioni a riflettere sul da farsi in vista anche dell’organizzazioneeventiprevisti nel nostro Paese. Da questo punto di vista, laallo Sport, in merito alle richieste giunte dagli organismicirca la riapertura al pubblicoa partire dall’avvio della prossima stagione agonistica, ha chiarito un aspetto importante: “Saranno la cabina di regia di Palazzo Chigi e le...

Abbiamo Bonucci e Chiellini che 'cresciuti con i ricordi della festa al Circo Massimo e del bagno di folla dei campioni del mondo del 2006' si rivolgono aVezzali ,allo ...Così, in una nota, laallo SportVezzali, in merito alle richieste giunte dagli organismi sportivi circa la riapertura al pubblico degli impianti sportivi a partire dall'...Sono giorni complicati per tutti: il rialzo dei contagi legati al Covid sta portando le Istituzioni a riflettere sul da farsi in vista anche dell'organizzazione degli eventi sportivi previsti nel nost ...Valentina Vezzali, Sottosegretaria allo Sport, ha risposto in una nota a proposito delle richieste circa la riapertura degli impianti sportivi. Ecco quanto riportato da Ansa. “Saranno la cabina di ...