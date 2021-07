La sicurezza informatica è donna Nasce Women4CyberItalia

(Di venerdì 16 luglio 2021)Women4Cyber Italia (W4C IT), la fondazione il cui obiettivo è quello di promuovere, incoraggiare e sostenere la partecipazione delle donne nel campo della. W4C IT è il capitolo italiano dell’omonima fondazione della European cyber security organization (Ecso) “Women4Cyber Foundation”, nata nel gennaio 2019, patrocinata dal commissario europeo per Innovazione, ricerca, cultura, educazione e gioventù, Mariya Gabriel e guidata da Luigi Rebuffi. L’obiettivo della nuova iniziativa è quello di contribuire a colmare il divario di genere dei professionisti dellae ...

Advertising

HANetf_Italy : Nel 2020 si sono verificate più violazioni dei dati e hacking informatici rispetto ai 15 anni precedenti, nonostant… - ElenaKaushan : RT @lucarallo: «La sicurezza informatica è diventata più complessa perché è aumentato il perimetro a 360°: dal numero, tipo, proprietà dei… - davide_guada81 : RT @lucarallo: «La sicurezza informatica è diventata più complessa perché è aumentato il perimetro a 360°: dal numero, tipo, proprietà dei… - JFdigitalmedia : RT @lucarallo: «La sicurezza informatica è diventata più complessa perché è aumentato il perimetro a 360°: dal numero, tipo, proprietà dei… - jooliafoto : RT @lucarallo: «La sicurezza informatica è diventata più complessa perché è aumentato il perimetro a 360°: dal numero, tipo, proprietà dei… -

Ultime Notizie dalla rete : sicurezza informatica

Cyber Security 360

... mentre l'indice di Hang Seng sale, spinto dal piano di Pechino di esentare le società quotate in borsa a Hong Kong dalla normativa sulla. Si rincorrono, intanto, dichiarazioni ...... la portabilità su infrastrutture federate che siano progettate per tutelare la privacy e lacon un livello di servizio che consenta alle aziende europee di competere a livello ...Le azioni oscillano in Giappone e Cina dopo essere scese dai minimi, mentre l’indice di Hang Seng sale, spinto dal piano di Pechino di esentare le società quotate in borsa a Hong Kong dalla normativa ...ReeVo aderisce al progetto europeo GAIA-X. Obiettivo: creare una federazione per proteggere diritti digitali e dati dei cittadini ...