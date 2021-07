La sfida di Ines, il fioretto della Tunisia a Tokyo per riscrivere la Storia (Di venerdì 16 luglio 2021) AGI - Alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 aveva fatto la Storia con la medaglia di bronzo nel fioretto, la prima mai conquistata nella scherma da una donna araba o africana. Ora a 32 anni la tunisina Ines Boubakri vuole fare di nuovo la Storia a Tokyo, in quelli che saranno con ogni probabilità i suoi ultimi Giochi. E' una responsabilità verso il movimento sportivo del suo Paese ma soprattutto verso le tante giovani donne arabe e africane che sono state ispirate dal suo esempio. Figlia d'arte Ines è figlia d'arte: la madre, Henda Zaouali, aveva partecipato ai Giochi del 1996 ad ... Leggi su agi (Di venerdì 16 luglio 2021) AGI - Alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 aveva fatto lacon la medaglia di bronzo nel, la prima mai conquistata nella scherma da una donna araba o africana. Ora a 32 anni la tunisinaBoubakri vuole fare di nuovo la, in quelli che saranno con ogni probabilità i suoi ultimi Giochi. E' una responsabilità verso il movimento sportivo del suo Paese ma soprattutto verso le tante giovani donne arabe e africane che sono state ispirate dal suo esempio. Figlia d'arteè figlia d'arte: la madre, Henda Zaouali, aveva partecipato ai Giochi del 1996 ad ...

