La Serie A mette al bando le maglie verdi: come farà il Sassuolo? I motivi della decisione (Di venerdì 16 luglio 2021) Addio alle magliette verdi in Serie A. Nel nuovo regolamento, pubblicato sul sito ufficiale il 14 luglio, si legge infatti un curioso divieto relativo alle divise di gioco. All'Articolo 2, quello ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Addio alletteinA. Nel nuovo regolamento, pubblicato sul sito ufficiale il 14 luglio, si legge infatti un curioso divieto relativo alle divise di gioco. All'Articolo 2, quello ...

Advertising

RBonvecchi : @simo_palmi @macho_morandi Ma assolutamente non dico che sia un fenomeno eh. È normale se sei alto 1.65 che per sta… - omgiian : @crisomii ti giuro pieno di gente molestissima che si mette in mezzo ai coglioni mentre stai facendo le serie - tirodisasso : (3/3) 'formazione' adeguata, se conosce quello di cui parla. Una persona che sa quello di cui parla lo dimostra ind… - TessaTrisRose : Guardare serie TV con mia mamma significa che ogni tanto senti commenti del tipo 'si mette a mangiare e non si è ne… - giuslillo : 'Dopo una serie di annunci, il 21/09/2016 l’allora presidente del Consiglio M. #Renzi e l’allora ministro dello Svi… -