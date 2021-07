La semplicità e la gioia di un mondo fiabesco nelle opere di Raspu Paola

(Di venerdì 16 luglio 2021) Nel corso della storia dell’arte alcuni artisti hanno lasciato un segno nell’immaginario collettivo per la loro capacità di parlare un linguaggio semplice, elementare, facilmente comprensibile dall’adulto come dal bambino che spesso si nasconde all’interno di un’apparenza più matura; il vivere contemporaneo, le complicazioni dell’esistenza molto più articolata rispetto a quella dei secoli precedenti, hanno indotto i creativi ad affrontare temi consistenti, facendo emergere ferite e dolori, lasciando trapelare l’irruenza del proprio sentire interiore sulle tele. La protagonista di oggi recupera invece la precedente tendenza a mettere in luce la spontaneità fanciullesca, un ...

vittopoto : RT @DinaFCarniello: Con l’età sono diventata una persona ancora più semplice: mi dà gioia vedere un bel vaso, le mie piantine e l’armonia c… - Masha19851985 : @robymancio Un clima familiare in cui tutti si sono identificati si sono annullate le distanze un gruppo forte e co… - DinaFCarniello : Con l’età sono diventata una persona ancora più semplice: mi dà gioia vedere un bel vaso, le mie piantine e l’armon… - Anes101441292 : RT @MarcoTorini: @Sirenia_Alba Splendida serata a te mia cara amica Sirenia.Buona Domenica. La semplicità di un saluto è una gioia che ti r… - Cleopatra__2002 : RT @MarcoTorini: @Sirenia_Alba Splendida serata a te mia cara amica Sirenia.Buona Domenica. La semplicità di un saluto è una gioia che ti r… -

Ultime Notizie dalla rete : semplicità gioia

... alle tradizioni famigliari di una volta, al modo di vivere dei pugliesi fatto di, ... famiglia), ladi stare insieme nella povertà (davanti al braciere raccontando storie) e il ...'L'equilibrio tra una scrittura che riuscisse elegante e densa e unapiù prettamente "... Any Other, Lorenzo Kruger, Bud Spencer Blues Explosion, Coma_Cose, Galeffi, Eugenio In Via di, ...