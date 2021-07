La Russia si preoccupa e mette al bando la cultura giapponese (Akira) per questo motivo (Di venerdì 16 luglio 2021) La Russia ha annunciato di aver messo al bando un capolavoro di animazione giapponese: può far male ai bambini. Il capolavoro di animazione giapponese Akira messo al bandi in RussiaLa vita degli anime giapponesi nello stato russo non è mai stata facile. Spesso hanno subito gli strali della censura, sempre per motivi disparati e spesso non condivisibili. L’ultimo a finire sotto i i divieti però è un vero capolavoro dell’animazione, il leggendario Akira di Katsuhiro Otomo. Il film è uscito nel 1988 e costituisce una autentica pietra miliare. Si tratta di ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) Laha annunciato di aver messo alun capolavoro di animazione: può far male ai bambini. Il capolavoro di animazionemesso al bandi inLa vita degli anime giapponesi nello stato russo non è mai stata facile. Spesso hanno subito gli strali della censura, sempre per motivi disparati e spesso non condivisibili. L’ultimo a finire sotto i i divieti però è un vero capolavoro dell’animazione, il leggendariodi Katsuhiro Otomo. Il film è uscito nel 1988 e costituisce una autentica pietra miliare. Si tratta di ...

