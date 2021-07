La Raggi non ha più la maggioranza. E così le opposizioni le bocciano l'assestamento di Bilancio (Di venerdì 16 luglio 2021) Un altro smacco per la sindaca Raggi. Il M5s è oramai in minoranza nell'Assemblea capitolina, così le opposizioni fanno blocco e bocciano l'assestamento di Bilancio proposto dall'amministrazione comunale. E' successo infatti che la commissione Bilancio capitolina non ha rilasciato parere favorevole sulla proposta di assestamento di Bilancio del Campidoglio per il 2021. Il Movimento 5 stelle, rappresentato da quattro consiglieri in commissione, inclusa la presidente Sara Seccia, non è riuscito a sostenere la delibera con un parere che, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 luglio 2021) Un altro smacco per la sindaca. Il M5s è oramai in minoranza nell'Assemblea capitolina,lefanno blocco el'diproposto dall'amministrazione comunale. E' successo infatti che la commissionecapitolina non ha rilasciato parere favorevole sulla proposta dididel Campidoglio per il 2021. Il Movimento 5 stelle, rappresentato da quattro consiglieri in commissione, inclusa la presidente Sara Seccia, non è riuscito a sostenere la delibera con un parere che, ...

