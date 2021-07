La prima di José Mourinho alla Roma su Sportitalia

(Di venerdì 16 luglio 2021) Lavolta di Josesulla panchina dellain diretta ed esclusiva su. Un grande regalo che l’emittente diretta da Michele Criscitiello fa ai tifosi giallorossi e a tutti gli appassionati di calcio italiani: l’amichevole Triestina-, in programma mercoledì 21 luglio 2021 alle ore 19,30 sarà visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale L'articolo

La prima uscita tv di Jose e della Magica. Sportitalia trasmetterà l'amichevole Roma-Triestina, prima partita di Mourinho con i giallorossi. La Roma segna 10 gol nella prima partita in panchina di Jose Mourinho. Domani terremo a battesimo la prima uscita della nuova Roma che sta nasce. La prima squadra di Roma vi dà il benvenuto e sotto il cielo della capitale questi colori ci…

... è stato operato immediatamente, ma non farà rientro sui campi da giocodel nuovo anno. Una tegola improvvisa e imprevista per il nuovo allenatore della Roma,Mourinho, che nel giorno ...La Roma ha bisogno di sistemare qualche calciatore in esuberodi dedicarsi ai rinnovi dei suoi elementi migliori ma dovrà prestare attenzione alla necessità del Tottenham di voler rimpiazzare ...